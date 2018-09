ISTANBUL – Almeno 7 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto stanotte un pullman nella provincia occidentale turca di Afyonkarahisar.

Il mezzo, secondo la ricostruzione della polizia locale, è uscito dalla carreggiata cadendo in un dirupo mentre percorreva l’autostrada per Antalya, sulla costa mediterranea. Accertamenti sono in corso per chiarire eventuali responsabilità del conducente.