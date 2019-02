ISTANBUL – Una Bibbia di 1.200 anni fa è stata recuperata dalla polizia turca in un’operazione contro il traffico di opere d’arte nella provincia sudorientale di Diyarbakir. Secondo quanto reso noto dalla prefettura locale, gli agenti hanno arrestato tre sospetti nella località di Kayapinar, scoprendoli in flagranza di reato durante una trattativa per la vendita del manufatto in pelle, composto da 34 pagine con motivi in oro.

Altri tre sospetti sono stati arrestati in relazione al traffico. Gli inquirenti non escludono che la Bibbia possa essere stata portata dal vicino confine siriano, dove molti sono i siti storici che in questi anni sono stati oggetto di predatori.