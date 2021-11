Turista si blocca sulla teleferica, adetto la stabilizza ma poi si lascia cadere nel vuoto per salvarla

Si è lasciato cadere nel vuoto da oltre venti metri ed è morto per salvare una turista rimasta bloccata lungo la teleferica. Joaquin Romero, un 34enne addetto a una teleferica nella riserva indiana di La Jolla, nella Pauma Valley, in California, è morto lunedì dopo due giorni di agonia in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate a seguito della caduta.

Addetto alla teleferica si sacrifica per salvare turista

L’incidente è avvenuto sabato scorso. Per cause ancora da chiarire, la donna ha iniziato a scivolare lungo la teleferica senza imbracatura attaccata. A questo punto l’uomo ha afferrato la turista per impedirle di scivolare ma è stato trascinato sulla linea con lei ed entrambi sono rimasti penzolanti. Secondo quanto ricostituito dalla polizia, il 34enne ha prima agganciato la donna ma poi, quando si è reso conto che la struttura rischiava di cedere per il troppo peso (la teleferica in questione ha una capacità massima di 120 chilogrammi), si è lasciato cadere nel vuoto per evitare che la turista perdesse la vita.

Morto dopo due giorni in ospedale

Dopo la caduta Joaquin Romero era ancora vivo ed è stato subito soccorso e trasportato in elicottero al più vicino ospedale dove però è arrivato in condizioni critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Lunedì purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. L’azienda che gestisce la linea ha dichiarato di essere “distrutta” per la morte del 34enne e ha assicurato di aver avviato “un’indagine approfondita e completa, in coordinamento e cooperazione con le autorità federali e statali” per stabilire quanto accaduto.