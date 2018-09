ROMA – Un turista scozzese ha trovato una brutta sorpresa nella camera prenotata con Airbnb. Dougie Hamilton, partito da Glasgow e arrivata in Canada, ha trovato una telecamera nascosta e puntata sul letto in cui dormiva con la fidanzata. La telecamera, ha raccontato il turista, si trovava in un orologio digitale nell’appartamento. L’uomo ha denunciato l’accaduto sia al portale che alla polizia, che ora indaga sull’accaduto.

Hamilton, 34 anni, ha raccontato l’episodio su Facebook, spiegando di aver notato un filo che spuntava dall’orologio digitale, “come un caricatore del telefono” tornato nell’appartamento dopo una giornata di visita a Toronto e si è insospettito. L’uomo si è infuriato quando ha scoperto la telecamera e ha contattato Airbnb, che ha dichiarato di aver rimosso l’host dal sito, presentando una denuncia ufficiale: