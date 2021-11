Blitz dice

Giornalista all’uscita da uno stadio di calcio, un tifoso le stampa una mano sul sedere e non nascondendo il gesto, lo fa in piena luce ritenendolo lecito, perfino doveroso per la sua natura maschia. Intorno chi vede, chi se ne accorge, chi incrocia la giornalista… da tutti i maschi tifosi passanti di lì approvazione corale […]