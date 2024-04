Twitter ora chiamato X mentre era impegnato per gran parte degli ultimi dieci anni in una causa legale contro il governo degli Stati Uniti per una maggiore trasparenza sulle sue pratiche di sorveglianza sulla piattaforma, ha anche venduto dati degli utenti con lo scopo esplicito di essere utilizzati dalle forze dell’ordine. Lo rivela il sito The Intercept e lo rilancia Futurism, che in questi tempi di fake news hs l’aria di essere una fonte credibile.

The Intercept riporta che, nonostante si sia scagliata contro lo spionaggio statale, la società di social media ne ha tranquillamente tratto profitto per tutto questo tempo. Secondo il rapporto, i dati vengono venduti alla società di sorveglianza Dataminr, che utilizza la tecnologia AI per monitorare costantemente l’attività pubblica sui social media e in altre parti del web.

In tal modo, i suoi clienti, spesso le forze dell’ordine, possono ricevere avvisi personalizzati in tempo reale su ciò che sta accadendo online, il che li aiuta a rispondere ai disastri naturali o, in modo molto più minaccioso, a spiare le proteste, osserva The Intercept.

Nelle e-mail ottenute tra Dataminr e i servizi segreti statunitensi su richiesta del Freedom of Information Act, la storia ha rivelato che la società di sorveglianza paga per l’accesso speciale a una fonte di dati di Twitter. Inviati nel luglio 2023, confermano anche che la pratica è continuata sotto Musk.

“Dataminr ha un rapporto contrattuale unico con Twitter, in base al quale abbiamo accesso in tempo reale all’intero flusso di tutti i Tweet disponibili al pubblico”, ha affermato un rappresentante dell’azienda in una e-mail all’agenzia governativa, secondo il rapporto.

In un’altra e-mail, i servizi segreti hanno confermato la natura del rapporto: “lo scopo centrale di questo contratto è utilizzare le informazioni per scopi di applicazione della legge”, si legge.

Oltre a contraddire i valori della causa, la pratica va anche contro le politiche stesse di Twitter, nota The Intercept, che proibiscono di “condurre o fornire sorveglianza o raccogliere informazioni”.

Ma c’è un sottile cavillo: i dati non vanno direttamente al governo, ma vengono piuttosto affittati a una società di dati intermediaria, che a sua volta affitta i dati tramite avvisi in tempo reale alle agenzie governative.

“Anche se apprezzo che possa esserci qualche differenza simbolica tra fornire direttamente al governo dati granulari e fargli vagliare ciò che acquista dai broker di dati, il risultato finale è comunque che i dati degli utenti finiscono nelle mani delle forze dell’ordine, e questa volta senza alcun processo legale,” ha detto a The Intercept David Greene, direttore delle libertà civili presso la Electronic Frontier Foundation.

Questa è una pratica iniziata molto prima che Musk prendesse il sopravvento, e Twitter non è certamente l’unica piattaforma felice di impegnare la tua privacy ai federali.