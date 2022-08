Ubriaco tenta di aprire il portellone dell’aereo: “Ci vediamo in paradiso”. Panico sul volo Cipro-Manchester

Panico su un volo della TUI Airways in rotta da Paphos (Cipro) a Manchester, quando un uomo ha tentato di aprire il portellone d’emergenza. “Ci vediamo in paradiso”, ha detto prima che tre passeggeri gli saltassero letteralmente addosso per bloccarlo.

L’uomo, visibilmente drogato e forse sotto l’effetto di droghe, ha iniziato prima a pregare e poi a vaneggiare, infine a minacciare di aprire il portellone, seminando terrore tra i passeggeri.

Alla fine è stato fermato dal personale di bordo, ma il volo è stato dirottato su Zagabria per questioni di sicurezza.

Panico sull’aereo, il racconto dei passeggeri

James Rawcliffe, di 38 anni, era seduto nella parte anteriore dell’aereo con sua moglie e sua figlia quando ha notato il crescente trambusto nella zona posteriore dell’aereo.

Al Manchester Evening News ha raccontato: “C’erano un sacco di persone che andavano verso il ragazzo e cercavano di calmarlo. Poi è intervenuto anche un agente di polizia fuori servizio. Mentre si inginocchiava ha detto “Vi vedrò tutti in paradiso”, poi è andato verso la porta per provare ad aprirla prima che tre ragazzi gli saltassero addosso. C’erano urla, pianti e panico puro”.

Qualcun altro ha raccontato di aver visto l’uomo anche assumere droga, presumibilmente cocaina, e pregare inginocchiato sul pavimento del Boeing.