Uccide la moglie 4 giorni dopo il matrimonio, poi nasconde il corpo in una valigia: choc in Canada FOTO ARCHIVIO ANSA

Uccide la moglie quattro giorni dopo il matrimonio e abbandona il cadavere in un bosco, nascosto all’interno di una valigia. L’omicidio di Dawn Walker, 52 anni, è avvenuto ad Halifax e secondo quanto riferisce il Daily Mail, la polizia ha arrestato Thomas Nutt, 45 anni. La coppia si era sposata all’anagrafe di Halifax in Canada in una cerimonia alla quale avevano partecipato parenti e amici. In una fotografia si vedono i due neosposi mentre firmano il registro e accanto a loro c’è un bambino, figlio della vittima.

Il matrimonio e poi il delitto

Walker, che sembra si sia fidanzata con Nutt nel gennaio 2020, avrebbe avuto due figli da una precedente relazione.

Gli investigatori hanno perquisito la casa della coppia a Brighouse e continuano a interrogare Nutt. Si ritiene che la moglie sia stata strangolata. Un invitato al matrimonio ha detto al Sun: “Non posso credere a quanto è accaduto. È stato un bel matrimonio e Dawn era bellissima”.

Il commento degli amici

Gli amici sono scioccati per l’orribile morte della donna “gentile, premurosa e amichevole”. Uno di loro ha detto: “Si è sposata mercoledì ed è morta domenica mattina. “È stata trovata dentro una valigia dietro alcuni alberi. Ora un bambino è rimasto senza la mamma. Penso che abbia circa un anno o un anno e mezzo”.

L’ispettore investigativo Amanda Wimbles, della squadra omicidi, ha dichiarato: “Le indagini su questo omicidio sono ancora in una fase iniziale e vorremmo parlare con chi ci avvertito”. Per il momento, infatti, ad allertare la polizia è stata una persona ignota.