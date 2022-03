Ucraina, creato sito internet per documentare crimini di guerra dei russi: prove inviate a Tribunale Aja (foto Ansa)

In Ucraina hanno creato un sito internet per documentare i crimini di guerra perpetrati dalla Russia. Le prove sono state inviate alla Corte dell’Aja ed a eventuale tribunale speciale. “Se sei una vittima o un testimone di crimini di guerra della Russia contro i civili registra e invia le prove!”. Si apre così il sito https://warcrimes.gov.ua istituito dall’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina per denunciare abusi e violenze degli invasori nelle zone occupate o teatro di combattimenti.

Il sito internet che documenta i crimini di guerra è stato aperto dall’Ufficio del procuratore generale ucraino

“L’Ufficio del procuratore generale, insieme ai partner ucraini e internazionali, ha creato questa risorsa per documentare adeguatamente i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi dall’esercito russo in Ucraina”, si legge nel sito, che specifica: “Lavoriamo secondo gli standard internazionali; proteggiamo informazioni e testimoni; archiviamo informazioni per l’amministrazione della giustizia”.

Sito internet che documenta crimini di guerra dei russi, prove inoltrate alla Corte penale dell’Aja

Si specifica inoltre che “le prove documentate saranno utilizzate per perseguire coloro che sono coinvolti in crimini ai sensi del diritto ucraino, nonché presso la Corte penale internazionale dell’Aja e in un tribunale speciale dopo la sua istituzione”. Nel form dove inserire video e foto si precisa che i dati personali di chi fornisce le prove sono “sotto protezione affidabile” e, oltre agli spazi da riempire con la descrizione esatta degli eventi e delle vittime, c’è anche una mappa interattiva che consente di localizzare con precisione il luogo teatro dei fatti.