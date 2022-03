Ucraina: “La Russia ha creato un corridoio terrestre Crimea-Donetsk”

La Russia ha creato un corridoio terrestre Crimea-Donetsk, lo affermato il ministero della Difesa dell’Ucraina. Nel frattempo, Zelensky è polemico con l’Unione Europea. Il presidente ucraino ha ringraziato l’Unione Europea per il sostegno e per le misure coordinate contro la Russia ma allo stesso tempo l’ha bacchettata per essersi mossa “un po’ in ritardo“.

Ucraina, parla il ministero della Difesa: “La Russia ha creato un corridoio tra la Crimea e Donetsk”

Le forze russe hanno creato un parziale corridoio terrestre verso la Crimea dal territorio della regione di Donetsk. Lo ha affermato il ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. “Il nemico è riuscito in parte a creare un corridoio terrestre tra la Repubblica Autonoma di Crimea temporaneamente occupata e parte della regione di Donetsk”, hanno riferito le fonti ucraine.

Ucraina, Zelensky bacchetta l’Unione Europea: “Grazie per l’aiuto ma vi siete mossi un po’ tardi…”

L’Ue si dice “pronta a chiudere scappatoie, a contrastare possibili manovre evasive e a imporre nuove misure coordinate per minimizzare la capacità” della Russia “di continuare l’aggressione” all’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ringrazia i 27 – a eccezione dell’Ungheria -, ma biasima il ritardo con cui secondo lui si è mossa l’Europa: le sanzioni sono arrivate “un po’ tardi”, ha detto il presidente ucraino.