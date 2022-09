“L’attuale situazione” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia “è insostenibile”. Lo afferma l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) nel suo rapporto diffuso oggi dopo la missione nell’impianto, la cui zona è da settimane sotto bombardamenti per cui Russia e Ucraina si accusano a vicenda.

Zaporizhzhia, l’Aiea: Danni anche vicino al reattore

“E’ la prima volta che un conflitto militare si è svolto tra le strutture” di una centrale nucleare di queste dimensioni. “Un incidente nucleare può avere un serio impatto nel Paese e oltre i suoi confini”, afferma il rapporto degli esperti dell’Onu, sottolineando che nell’area dell’impianto sono stati registrati diversi episodi che “hanno violato i principi di sicurezza nucleare”. Di conseguenza, “in attesa della fine del conflitto e del ristabilimento di condizioni stabili, c’è bisogno urgente di misure temporanee per evitare che un incidente nucleare sia provocato dai danni fisici causati da strumenti militari”. L’Aiea chiede quindi di “l’immediata creazione di una condizione di sicurezza nucleare e di una zona di protezione di sicurezza”.

La missione dell’Aiea nella centrale nucleare ucraina “ha osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati” in relazione al conflitto, “con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore”. Lo scrive l’agenzia nel suo rapporto di 52 pagine diffuso questo pomeriggio. Gli esperti, prosegue il testo, “hanno osservato che alcuni lavori di riparazione erano già stati effettuati o erano in corso per alcuni dei danni e hanno notato che ulteriori lavori sarebbero necessari per riparare tutti i danni causati”.

Zelensky: Rischio disastro radioattivo

Già ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di nuova provocazione russa dopo il bombardamento delle forze di Mosca nel territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya, con il rischio di creare un disastro radioattivo. “A causa dell’ennesimo bombardamento provocatorio russo, l’ultima linea di trasmissione di energia che collega la centrale al sistema energetico dell’Ucraina è stata danneggiata. Ancora una volta la stazione di Zaporizhzhia si è trovata a un passo dal disastro radioattivo”. Secondo il leader ucraino “bombardare il territorio della centrale significa che allo Stato terrorista” russo “non importa cosa dice l’Aiea e neanche cosa decida la comunità internazionale”. Stando a Zelensky “alla Russia interessa solo il fatto che la situazione peggiori rispetto a prima”.