Ucraina, ospedale pediatrico a Mykolaiv colpito con armi non convenzionali. “C’è un bimbo tra le vittime” (Foto Ansa)

Dopo l’orrore di Bucha, con i civili giustiziati per strada e le fosse comuni, arriva la denuncia di un ospedale pediatrico colpito a Mykolaiv: ci sarebbero diversi bambini feriti e almeno uno ucciso.

La denuncia arriva dallo stato maggiore ucraino nel bollettino quotidiano sulla guerra diramato martedì mattina.

Ucraina, ospedale pediatrico di Mykolaiv colpito con armi non convenzionali

“Le truppe russe hanno effettuato attacchi a Mykolaiv con le munizioni a grappolo vietate dalla convenzione di Ginevra, sono stati colpiti alloggi civili e le strutture mediche, incluso un ospedale pediatrico. E ci sono stati morti e feriti, compresi bambini”, ha denunciato lo stato maggiore ucraino.

Ucraina: trovati i corpi di 3 civili torturati a Sumy

I corpi di tre civili torturati sono stati trovati nel distretto di Konotop, nella regione di Sumy, nelle aree che erano state occupate dalle truppe russe.

Lo ha scritto su Telegram, citato da Unian, Dmytro Zhyvytskyi, capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy. I cadaveri sono stati trovati dai militari ucraini. L’esercito russo si è ritirato dalla regione di Sumy il 3 aprile.

Zelensky: “La Russia sta cercando di coprire crimini di guerra”

Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha nuovamente parlato di crimini di guerra da parte di Mosca: “La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina”, ha detto Zelensky in un video notturno in cui accusa Mosca di montare un’operazione di “propaganda”.

“Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev (a Bucha, ndr), gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del Paese”, ha detto il presidente ucraino.

“Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell’uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri”.

Crimini di guerra russi, Zelensky cita il caso del Boeing malese abbattuto sul Donbass

“I russi hanno usato le stesse tattiche quando gli occupanti hanno abbattuto un Boeing malese sul Donbass. Hanno incolpato l’Ucraina. Se ne sono anche usciti con varie teorie cospirazioniste”, ha aggiunto Zelensky, che si è appellato ai leader occidentali perché impongano ulteriori sanzioni sul regime di Vladimir Putin.