Bombe in Ucraina, alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, sulla popolazione civile che cercava di lasciare la regione di Donetsk. Almeno 30 persone sarebbero rimaste uccise, cento i feriti. Tra i morti ci sarebbero anche due bambini. Su un missile alcune testimonianze ucraine riferiscono della scritta in russo: “Per bambini”.

Il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko ha detto che migliaia di persone si trovavano nella stazione nel momento dell’attacco, nel tentativo di lasciare la regione. Kramatorsk era una nelle stazioni dell’est dell’Ucraina ancora operative.

Bombe su Kramatorsk, in un video i corpi delle vittime a terra

Corpi di donne e uomini a terra davanti ai binari tra sangue, valigie, zaini, trolley. In mezzo i soccorritori che cercano di capire se ci sono persone ancora vive.

Le immagini atroci dell’attacco che ha provocato circa 30 morti e oltre 100 feriti alla stazione ferroviaria di Kramatorsk sono in un video e nelle foto forniti dalle Forze armate ucraine e pubblicate online dall’Ukrainska Pravda.

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha scritto su Telegram che durante il bombardamento russo alla stazione c’erano migliaia di persone, poiché i residenti della regione di Donetsk vengono evacuati e portati verso regioni più sicure dell’Ucraina con i treni che partono da Kramatorsk.

Secondo Kyrylenko le forze russe hanno colpito la stazione con missili balistici Iskander: “I russi sapevano bene dove miravano e cosa volevano, seminare panico e paura, volevano colpire quante più persone pacifiche possibile”.

Media: “Su un missile a Kramatorsk la scritta in russo: ‘Per bambini'”

La televisione ucraina Ukraine 24 su Telegram ha denunciato che sul missile che si è abbattuto sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk si legge la scritta, in russo, “per bambini”. E’ impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.

Sindaco di Kramatorsk: “In stazione 4.000 persone”

Nella stazione ferroviaria di Kramatorsk alle 10:30 di venerdì 8 aprile, quando è avvenuto l’attacco, c’erano 4mila persone. Lo ha detto il sindaco della città Alexander Goncharenko, secondo quanto riporta la tv Ukraine 24 sul proprio canale Telegram.

Zelensky: “A Kramatorsk russi disumani, vanno puniti”

Dure le parole di condanna del presidente ucraino, Volodymyr Zelenski: “Gli occupanti hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk Point U, dove migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati (…). Circa 30 persone sono morte, circa 100 persone sono rimaste ferite in varia misura. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori. I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai”.

Mosca: “Non abbiamo colpito la stazione, è una provocazione di Kiev”

Dal canto suo il ministero della Difesa di Mosca ha smentito che l’esercito russo abbia bombardato la stazione di Kramatorsk parlando di “provocazione” degli ucraini, riferisce la Tass.

Donetsk: “Missili contro Kramatorsk sono ucraini”

Anche il quartier generale della difesa territoriale del Donetsk accusa Kiev, sostenendo che i missili che hanno colpito Kramatorsk causando morti e feriti sono ucraini.

Il quartier generale sostiene che si tratta di un sistema missilistico obsoleto che non è in servizio in Russia ma è attivamente utilizzato dalle formazioni ucraine.