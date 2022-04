Escalation di guerra in Ucraina con i russi che sparano sui bus di evacuazione per i civili e i caccia ucraini che avrebbero bombardato un villaggio russo oltre confine.

Nel 66esimo giorno di guerra in Ucraina, le truppe russe aumentano la pressione ad est, nella regione di Kharkiv, rallentando l’avanzata nel Donbass, mentre continua la resistenza ucraina nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove è in corso un tentativo di evacuazione dei civili, tra cui 600 feriti.

Caccia ucraini oltre confine, l’accusa di Mosca

Secondo quanto riferito dall’agenzia Tass che riporta le parole del governatore della regione di Bryansk in Russia, un caccia ucraino avrebbe colpito oggi con 2 missili un villaggio russo nel distretto di Starodubsky, al confine con l’Ucraina.

L’onda d’urto ha danneggiato impianti usati per il carico di petrolio, ha detto il governatore Alexander Bogomaz. Non ci sono vittime o feriti. “Oggi alle 6:50 (le 5:50 in Italia), i sistemi di difesa aerea russi hanno individuato un aereo da combattimento ucraino”.

“Mentre erano in corso misure per impedire all’obiettivo di entrare in territorio russo, 2 proiettili hanno colpito l’insediamento di Zhecha nel distretto di Starodubsky”, ha detto Bogomaz.

Ucraina: “Russi bombardano bus di civili durante evacuazione”

Intanto il sindaco della città di Popasna, nella parte orientale di Lugansk, fa sapere che i soldati russi hanno sparato contro due autobus che stavano evacuando civili. Lo riporta il Kyiv Independent.

Dopo l’attacco, la comunicazione con gli organizzatori dell’evacuazione che erano nel veicolo è saltata e non è ancora stato possibile sapere se ci sono vittime, ha affermato il capo dell’amministrazione civile-militare della città di Popasna Mykola Khanatov citato da Unian.

Mykola ha spiegato che le truppe russe hanno aperto il fuoco sugli ultimi mezzi partiti. Un mezzo della polizia che consegnava forniture mediche a un ospedale è stato centrato da colpi di mortaio a Severodonetsk, ha invece scritto il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergii Gaidai, su Telegram.

Anche un’auto di volontari è stata colpita dal fuoco dei soldati russi. Per il momento non si hanno notizie di feriti o vittime.

Ucraina, massicci attacchi nel Lugansk

Gli ucraini parlano di 14 attacchi respinti nelle regioni di Luhansk e Donetsk e di 11 tank, nove droni e sette sistemi di artiglieria distrutti. La gran parte dei combattimenti si è concentrata nelle regioni orientali di Luhansk e Donetsk. Resta invece poco chiara la situazione intorno allo stabilimento Azovstal nella città di Mariupol.

Incendi e bombardamenti nella notte a Luhansk, a Rubizhne, a Novodruzhsk ma anche a Gorsky e Orikhovo dove sono state distrutte più di 15 case. Non si ha contezza delle vittime. Sul posto i soccorritori continuano a spegnere incendi, ad aiutare i civili e a fornire acqua, cibo e medicine.

La Russia afferma di aver colpito 389 obiettivi in Ucraina nelle ultime ore. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, unità dell’artiglieria hanno attaccato, tra l’altro, 35 postazioni di comando e 15 depositi di armi e munizioni. Nel mirino, stando alle dichiarazioni del portavoce Igor Konashenkov riportate dai media russi, anche altri cinque “obiettivi militari”, compresi quattro depositi di carburante e munizioni, colpiti con missili.