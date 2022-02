Ucraina, i leader filorussi della repubblica separatista di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass hanno chiamato alla “mobilitazione generale” con un decreto pubblicato on line. I militari governativi ucraini e i ribelli separatisti filorussi del Donbass si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Per i filorussi la situazione è “critica”. E’ anche scoppiata un’autobomba che per gli Usa è stata una messinscena.

Russia, “stato d’emergenza” profughi nella regione di Rostov

Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina, Valery Golubev, ha dichiarato lo “stato d’emergenza” per la crescente presenza di profughi fuoriusciti dalle confinanti autoproclamate repubbliche filorusse ucraine del Donbass. E c’è il rischio che a lasciare il Donbass per andare in Russia siano fino a 700mila profughi.

Il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l’ucraina. Lo hanno reso noto le ferrovie del Caucaso del nord, come riportato da Interfax.

Soldato ucraino ucciso da colpo d’artiglieria

Un soldato dell’esercito ucraino è stato ucciso da un colpo d’artiglieria nell’est del Paese, durante uno scambio di fuoco con le milizie filorusse della autoproclamate repubbliche del Donbass, secondo quanto afferma io stato maggiore interforze di Kiev. “In conseguenza dell’attacco, un soldato ucraino ha riportato ferite fatali da una scheggia”, dice la nota.

Biden: “Russia colpevole di una guerra catastrofica se non si ferma”

Oggi a Monaco si svolgerà la conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Domani (domenica 20 febbraio ndr) Macron incontrerà Putin: dopo di lui il leader russo inconterà altri leader europei tra cui Draghi.

Biden ha intanto parlato della situazione accusando la Russia di voler “provocare l’Ucraina e di creare false giustificazioni per una guerra contro Kiev”. Il presidente Usa ha poi proseguito: “Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere”.

Gli Usa denunciano “i piani russi” attuati con il solo scopo di trovare un pretesto per l’invasione: ” Non perchè vogliamo un conflitto ma perchè stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta” ha scritto su Twitter Joe Biden.