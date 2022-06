Ucraina, tre combattenti americani scomparsi o catturati. Usa a Mosca: “Trattateli in modo umano” (Foto Ansa)

Tre combattenti volontari americani in Ucraina sono scomparsi: due sono stati catturati dalle forze russe, di un terzo non si hanno al momento notizie. Tutti e tre sono veterani dell’esercito americano.

Ucraina, scomparsi tre combattenti veterani americani

I primi due combattenti volontari americani scomparsi sono stati catturati Ucraina dalle forze russe vicino Kharkiv la scorsa settimana.

Robert Druerke e Andy Huynh sono veterani dell’esercito americano e provengono dall’Alabama.

I due combattenti americani erano partiti alla volta dell’Ucraina come volontari per aiutare le forze di Kiev. In una foto diffusa dalla Cnn si vedono con le mani apparentemente legate dietro alla schiena.

Ucraina, scomparso un terzo combattente americano

Il terzo americano scomparso in Ucraina è un veterano dei Marine, Grady Kurpasi. L’ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile.

Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare in Ucraina come combattente volontario.

Heeson Kim, la moglie di Grady Kurpasi, ha confermato alla Cnn l’identità del marito.

Di Kurpasi non si hanno notizie dal 23 aprile, ha detto un amico, George Heath, all’emittente americana. E’ stato nei Marine per vent’anni e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

“Voleva mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare il popolo. Non aveva intenzione di combattere”, ha detto Heath.

Il Dipartimento di Stato Usa ha affermato di essere a conoscenza delle notizie di un terzo americano andato in Ucraina per combattere contro la Russia e dato per “disperso nelle ultime settimane”, ha detto ieri il portavoce del Dipartimento Ned Price durante una conferenza stampa.

Price non ha fornito il suo nome, ma ha detto che il Dipartimento è in contatto con la famiglia. Kurpasi è arrivato in Ucraina il 7 marzo e ha raggiunto Kiev il 21, ha detto Heath.

La legione straniera in Ucraina

Il marine e altri membri della legione straniera sono stati incaricati di presidiare un posto di osservazione militare alla fine di aprile vicino a Kherson, più o meno nel periodo in cui Kurpasi ha smesso di comunicare con la moglie e gli amici negli Stati Uniti, ha detto Heath.

Usa a Russia: “Trattare in modo umano i combattenti americani”

Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a trattare i combattenti americani catturati in Ucraina come prigionieri di guerra e a garantire quindi un loro trattamento umano.