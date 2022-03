Ucraina, ucciso il cameramen di Fox News Pierre Zakrzewski

Un cameraman di Fox News, Pierre Zakrzewski, è stato ucciso ieri, lunedì 14 marzo, a Horenka, nella regione di Kiev (Ucraina). La notizia è stato diffusa solo ora dalla stessa emittente americana. Zakrzewski è morto ieri dopo un attacco dell’esercito russo costato la vita anche ad un’altra reporter locale, Alexandra Kuvshinova, e che ha visto il ferimento anche del corrispondente della rete Benjamin Hall.

Aggiornamento ore 17:27.

Benjamin Hall, che era con loro nell’auto colpita e rimasto gravemente ferito, sarebbe stato sottoposto ad un intervento per l’amputazione di una gamba. La Fox, riferisce la Cnn, non ha ancora confermato se Kuvshinova stesse lavorando con il team dell’emittente americana.

Ucciso in Ucraina il cameramen di Fox News Pierre Zakrzewski

In un post su Telegram il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha riferito che con il corrispondente della Fox Benjamin Hall ed il cameraman Pierre Zakrewski c’era anche la produttrice Alexandra Kuvshinova. “A giudicare dalla natura delle ferite di Ben Hall, l’equipe di Fox News è stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria degli occupanti russi vicino al villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin”, ha spiegato il consigliere Gerashchenko, aggiungendo che Hall “è in gravi condizioni ed ha subito numerosi interventi chirurgici”.

“È con grande tristezza e angoscia che condividiamo la notizia riguardo al nostro amato reporter Pierre Zakrzewski”, ha scritto l’amministratore delegato di Fox news channel, Suzanne Scott, in una nota ai dipendenti della rete. Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina. “Pierre era con Benjamin Hall ieri a raccogliere notizie quando il loro veicolo è stato colpito” spiegano dall’emittente statunitense. Hall è stato gravemente ferito alle gambe, colpite da alcune schegge provocate dall’esplosione.

Chi era Pierre Zakrzewski

Pierre Zakrzewski – recita il comunicato di Fox – era un fotografo che ha lavorato in molte zone di guerra. Oltre all’Ucraina era stato anche in Iraq, Afghanistan e Siria. “Oggi è un giorno straziante per Fox News Media e per tutti i giornalisti che rischiano la vita per raccontare delle notizie”, si legge ancora nella nota dell’emittente statunitense.