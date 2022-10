Ue addestrerà 15mila soldati ucraini. Putin e Biden verso l’incontro al G20 in Indonesia?

L’Unione Europea addestrerà circa 15mila militari ucraini. La missione di addestramento ha già ricevuto l’ok politico, ora restano da definire alcuni dettagli operativi.

“Il quartier generale della missione sarà a Bruxelles – precisa la fonte – ma ci saranno due campi di addestramento distinti sul terreno, uno (il principale, ndr) in Polonia e uno in un altro stato membro ancora da definire”.

Circa 12mila soldati riceveranno un addestramento “generale” mentre ad altri tremila sarà riservato un corso specializzato, ad esempio “chimico-sanitario”.

Putin e Biden si incontreranno al G20 di novembre in Indonesia?

Questo per quanto riguarda il campo di battaglia. Ma ci sono spiragli di trattative? forse sì, a giudicare da quanto detto dal ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov.

Lavrov ha infatti dichiarato che la Russia è pronta a considerare un’eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata, riporta l’agenzia di stampa statale russa Tass.

Oggi il vertice virtuale del G7 sull’Ucraina

Oggi è intanto in corso, a partire dalle 14, il vertice virtuale del G7 sull’Ucraina a cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky. Il vertice è in conomitanza con due appelli rivolti alla Russia e a Kiev. Uno arriva dalla Turchia che fa appello per un cessate il fuoco “al più presto possibile”. A dirlo è il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un’intervista televisiva.

Anche la Cina esprime “preoccupazione” per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno visto le truppe di Mosca lanciare missili sulle città ucraine.

“Siamo preoccupati per l’evoluzione della situazione e invitiamo le parti interessate a risolvere adeguatamente le divergenze con il dialogo e le consultazioni”, ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, senza esprimere condanne specifiche. La Cina, ha aggiunto, “è disposta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell’allentamento delle tensioni”.