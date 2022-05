Ufo, prima audizione al Congresso Usa dopo 50 anni: “Sì, ci sono avvistamenti”

La Camera degli Usa ha fatto la prima audizione pubblica sugli Ufo in oltre 50 anni, si è parlato dell’esistenza e delle caratteristiche dei “fenomeni aerei non identificati” (UAE). Secondo quanto ha riportato il Daily Mail, il Pentagono conferma 400 avvistamenti UFO, ma non c’è prova e restano senza spiegazione.

Ufo, la prima audizione al Congresso Usa dopo 50 anni

Una clip riguarda una cabina di pilotaggio della Marina in un’area di addestramento e mostra un oggetto sferico che fluttua vicino all’aereo. Un altro mostrava due piccoli oggetti a forma di triangolo che volavano vicino alla cabina di pilotaggio di un aereo, individuati attraverso occhiali per la visione notturna.

I video sono stati presi nell’ambito di rapporti sui “fenomeni aerei non identificati” (UAE), negli ultimi anni sono stati 400. e hanno affermato che questi oggetti potrebbero essere collegati alla vita extraterrestre, sebbene non ci siano ancora prove concrete.

Ronald Moultrie, il massimo funzionario dell’intelligence del Pentagono, e Scott Bray, il vicedirettore dell’intelligence navale, hanno testimoniato davanti alla commissione. Nel giugno 2021, il Congresso ha richiesto una relazione sugli Emirati Arabi Uniti e l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (DNI) ha offerto una valutazione preliminare incentrata su 144 episodi segnalati da personale militare risalenti al 2004. Il DNI è stato in grado di spiegarne solo uno.

E da quel rapporto dell’anno scorso, Moultrie ha affermato che il Pentagono ha lavorato per “eliminare il pregiudizio” riguardante gli Emirati Arabi Uniti e il numero di episodi inspiegabili è salito a 400.

Gli avvistamenti

Undici degli episodi sono stati “quasi degli incidenti”: gli aerei militari hanno appena sfiorato quelli degli Emirati Arabi Uniti senza avere una collisione. Il Pentagono afferma che gli oggetti non identificati potrebbero essere collegati alla “vita extraterrestre” e l’obiettivo è “capire di che cosa si tratta”.

Moultrie ha affermato che il Pentagono non ha escluso la possibilità che questi episodi possano essere collegati alla vita extraterrestre. “Ci sono elementi del nostro governo impegnati nella ricerca di vita extraterrestre”, ha detto Moultrie. “Il nostro obiettivo non è nascondere qualcosa, è capire cosa c’è forse là fuori”.

Tuttavia, Bray ha affermato che i funzionari non hanno riscontrato prove che indichino che gli episodi avvenuti negli Emirati Arabi Uniti siano di origine extraterrestre. “Andremo ovunque ci porteranno i dati”, ha detto. “Abbiamo eliminato il pregiudizio”, ha aggiunto Bray. “Siamo curiosi e cerchiamo di capire l’ignoto. E come professionista dell’intelligence, sono impaziente. Voglio spiegazioni immediate anche se la comprensione può richiedere molto tempo e sforzi. “È per questo che abbiamo cercato di concentrarci sui dati così da ricavare risultati basati sui fatti”, ha affermato Bray.

Il presidente del comitato dell’intelligence, Adam Schiff, ha detto ai funzionari dell’intelligence che devono “condividere quanto più possibile con il popolo americano, poiché l’eccessiva segretezza alimenta solo sfiducia e ipotesi”.

Ufo minaccia per la sicurezza nazionale

Democratici e repubblicani avvertono che gli UFO rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, ma le indagini non si concentrano sul “trovare veicoli alieni”. Il rappresentante democratico André Carson dell’Indiana, presidente della giuria che ha tenuto l’udienza, ha avvertito:”I fenomeni aerei non identificati sono una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale.

“Per troppo tempo, il pregiudizio associato agli UAP ha ostacolato una buona analisi dell’intelligence. I piloti evitavano di riferire o venivano derisi quando ne parlavano. I funzionari del DOD hanno relegato la questione dietro le quinte, o l’hanno completamente nascosta”.

Il rappresentante Rick Crawford, repubblicano dell’Arkansas, ha osservato:” “Non dobbiamo parlare di caccia agli alieni. Siamo davanti a un fallimento dell’intelligence”.