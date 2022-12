I figli di Hasayha hanno un’età compresa tra i 6 e i 51 anni. E circa un terzo dei 102 vive con lui nella fattoria. Il figlio 51enne ha 21 anni in più di Zulaika, la moglie più giovane di Hasayha.

Le mogli prenderanno gli anticoncezionali

L’uomo ha ora ordinato alle sue mogli di prendere anticoncezionali. Scelta che in alcune parti dell’Africa non approvano. Anche in Uganda infatti, gli anticoncezionali sono spesso visti come segno di trasgressione e promiscuità fuori dal matrimonio. Zulaika è madre di 11 figli. Al Sun che per primo ha raccontato la storia, la donna ha confermato la decisione del marito: “Non avrò più figli. Siamo in una brutta situazione finanziaria, ora sto prendendo la pillola anticoncezionale”.