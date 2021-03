Uganda, moglie stacca pene del marito a morsi: era furiosa dopo il suo rientro in casa a tarda notte. La vicenda è accaduta in Africa, in Uganda. L’atroce gesto è stato compiuto per vendetta.

Anche se, in questa maniera, la donna ha fatto un grande ‘dispetto’, per usare un eufemismo, anche a sé stessa dato che ha messo ko definitivamente il pene del marito.

Uganda, moglie stacca pene del marito a morsi: lo voleva punire per la sua nottata brava

Una signora dell’Uganda ha atteso invano il rientro del marito per cena. Le ore passavano e del marito non c’era nemmeno l’ombra. Non solo, il marito non l’aveva avvisata in alcun modo.

Quindi la donna è rimasta sveglia per ore, con il cuore in gola, in attesa che il marito facesse rientro nella loro abitazione. Quando è rientrato a tarda notte, anzi sarebbe più corretto dire nelle prime ore del mattino, la donna era ancora in piedi ed era furiosa.

Così, per vendicarsi, ha deciso di punirlo nelle parti intime. Questa moglie è arrivata addirittura a staccare il pene del marito a morsi. Il fatto è avvenuto nel distretto di Bugweri, nell’Uganda orientale lo scorso 17 marzo.

Il marito è padre di nove figli e dopo questo folle gesto della moglie sta lottando tra la vita e la morte. Mentre il suo pene è definitivamente fuori uso. Questo già prima del suo arrivo in ospedale dopo l’aggressione intima della moglie.

Uganda, moglie stacca pene del marito a morsi: il vicino sente le urla e chiama i soccorsi

Questo signore è stato salvato da un vicino che ha chiamato i soccorsi dopo aver udito il suo urlo di dolore. Senza questa telefonata, sarebbe probabilmente già morto.

Stando a quanto dichiarato dal suo medico curante al dailystar.co.uk, questo signore non potrà più fare sesso e sarà costretto a urinare con un catetere per il resto della sua vita. E la moglie? E’ fuggita poco prima dell’arrivo dei soccorsi ed è ricercata dalla polizia locale.