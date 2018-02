NEW YORK – Anche l’attrice Uma Thurman esce allo scoperto e accusa il produttore di Hollywood Harvey Weinstein di averla pesantemente aggredita. “Mi sbatté sul letto ma non riuscì a violentarmi”, ha dichiarato l’attrice. L’episodio sarebbe avvenuto nel 1994 all’hotel Savoy di Londra, poco dopo la prima di Pulp Fiction.

L’attrice subito dopo le prime accuse a Weinstein aveva rilasciato diverse dichiarazioni in cui si diceva arrabbiata e furiosa, ma in cui non riusciva ancora a parlare di quanto le era accaduto. Sono passati mesi e ora la Thurman ha finalmente trovato la forza di raccontare al New York Times la sua disavventura e le molestie subite dal produttore di Hollywood: “Mi sbatté sul letto. Cercò di spingersi dentro di me e di calarsi i pantaloni. Non mi violentò, ma era come se io fossi stata un animale che cercava di liberarsi”.

Sempre al Savoy, qualche giorno dopo, il secondo episodio. A casa, disse che Weinstein “l’aveva minacciata di deragliare la sua carriera”. Nel mese di novembre la Thurman aveva dichiarato che non avrebbe sprecato nemmeno una pallottola per Weinsten: