Unione Europea: “Esiste un modo per pagare il gas russo senza violare le sanzioni”

L’Unione Europea si pronuncia sul gas russo: “Esiste una maniera per pagarlo senza violare le sanzioni”. Lo ha reso noto un un portavoce della Commissione Ue.

Esistono opzioni disponibili per le aziende per continuare a pagare il gas in euro o dollari

“La procedura di pagamento prevista dal decreto russo del 31 marzo violerebbe le sanzioni Ue, ma ci sono opzioni disponibili per le aziende per continuare a pagare il gas in euro o dollari in linea con i contratti concordati”.

Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue in una nota interpretativa delle linee guida per le aziende sul gas russo.

L’apertura di un conto bancario presso Gazprombank non viola le sanzioni, a patto che il conto non sia in rubli. Gli operatori dovrebbero dichiarare chiaramente che intendono adempiere ai propri obblighi derivanti dai contratti esistenti e considerarli adempiuti pagando in euro o dollari.

Kuleba: “Delusi che l’Ue non adotti embargo al petrolio”

“Non posso credere che il sesto pacchetto di sanzioni sia approvato senza l’embargo al petrolio, la domanda ora è quando verrà approvato. Siamo delusi che non sia stato adottato ma è compito dell’Unione Europea trattare con le autorità ungheresi, perché si tratta di una questione di famiglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a Bruxelles, in occasione del consiglio Affari esteri dell’Ue.

Di Maio a Bruxelles per parlare di pace, tetto ai prezzi del gas e sicurezza alimentare

L’Italia si presenta all’Ue oggi con tre priorità: arrivare alla pace in Ucraina, il tetto massimo ai prezzi del gas e la sicurezza alimentare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Bruxelles per il consiglio esteri Ue.

“L’Ue deve approvare il prima possibile il tetto ai prezzi del gas prima che sia troppo tardi, ovvero prima che i prezzi vadano fuori controllo e vadano a impattare ancora di più su famiglie e imprese”. “L’Italia non pone veti, noi vogliamo approvare il sesto pacchetto sanzioni il prima possibile perché le sanzioni sono l’unico strumento pacifico a nostra disposizione per portare Putin al tavolo diplomatico”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Bruxelles per il consiglio europeo esteri. “È evidente che le regole dell’Ue vadano riformate, superando il principio dell’unanimità, perché un Paese solo, in questo caso l’Ungheria, non blocchi le decisioni”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.