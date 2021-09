United Airlines vuole licenziare 593 dipendenti No Vax, loro fanno causa

La United Airlines ha annunciato che licenzierà 593 dipendenti No Vax. Dei circa 67mila dipendenti dell’azienda, meno del 3%, ovvero circa 2mila, ha richiesto un’esenzione medica o religiosa. Tra il resto dei dipendenti, oltre il 99% ha scelto di farsi vaccinare.

United Airlines licenzia dipendenti non vaccinati

“Abbiamo richiesto le vaccinazioni per tutti i dipendenti United Airlines con sede negli Stati Uniti per un semplice motivo: garantire la sicurezza dei nostri dipendenti”, hanno dichiarato in un messaggio il capo dell’azienda Scott Kirby e il funzionario delle relazioni pubbliche, Brett Hart. “E la verità è che tutti sono più al sicuro quando tutti sono vaccinati ed e’ richiesto perché il vaccino funzioni”, hanno aggiunto.

Per i 593 dipendenti No Vax, l’azienda avvierà un processo di licenziamento secondo una procedura negoziata con i sindacati. “E’ stata una decisione incredibilmente difficile, ma garantire la sicurezza della nostra squadra è sempre stata la nostra priorità”, hanno detto i funzionari.

I datori di lavoro hanno il diritto di richiedere ai propri dipendenti che si recano sul posto di lavoro di essere vaccinati, con eccezioni mediche, secondo l’Agenzia federale degli Stati Uniti per l’applicazione delle leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro o l’obiezione religiosa.

Dipendenti No Vax fanno causa

La United Airlines aveva pianificato di collocare i dipendenti a cui era stata concessa un’esenzione in congedo non retribuito. Ma essendo in corso una procedura legale avviata dai dipendenti ai quali è stata negata l’esenzione, queste persone restano per il momento in azienda fino al 15 ottobre in attesa di una decisione.

Usa, l’obbligo vaccinale in azienda non convince tutti i dipendenti

Il 9 settembre il presidente Biden ha annunciato che le aziende con più di 100 lavoratori avrebbero dovuto richiedere le vaccinazioni. Decine di aziende, tra cui Amtrak, Microsoft, United Airlines e Disney hanno dato un ultimatum alla maggior parte dei lavoratori. Alcuni obblighi sembrano aver convinto i lavoratori esitanti, ma i datori di lavoro incontrano ancora resistenze. L’obbligo federale coprirà fino a 100 milioni di americani, dipendenti del settore privato così come gli operatori sanitari e gli appaltatori federali.