Gli uomini italiani i preferiti dalle afroamericane: siti organizzano viaggi “mirati”

ROMA – L’Italia sta spopolando come meta di “rimorchio” preferita tra le donne di colore americane. Un fenomeno tracciato dal New York Times che ha dedicato a questa tendenza un ampio resoconto partendo dalla piattaforme di incontri più conosciute, come Tinder, o gruppi che si sono formati su Pinterest, Instagram, Tumblr, Facebook.

Visto l’alto numero di richieste, sono sono nati anche siti che organizzano tour mirati, come Black Girl Travel (www.globalnista.com). Secondo le donne afroamericane, l’uomo italiano viene associato alla seduzione. “Generalmente quando giro per Chicago, la mia città, per esempio, mi sembra di essere ignorata, mentre se cammino o sono in una stanza in Italia ecco che registro reazioni, e mi accorgo che gli occhi sono puntati su di me” ha spiegato una ragazza al quotidiano.

Le mete più richieste e gettonate dalle viaggiatrici restano la riviera romagnola, Venezia, Firenze e la Toscana, Roma e Napoli. Oltre l’arte, la cultura di un paese antico come il nostro, per le donne afroamericane c’è anche il “sogno” dell’amore. Ma naturalmente non mancano gli inconvenienti, come ha raccontato una viaggiatrice al New York Times. La donna infatti, nel suo viaggio a Roma, mentre era ferma in prossimità di un semaforo in una via del centro di Roma, un uomo l’ha scambiata per una squillo: “Mi ha chiesto che tariffa avevo”. (fonte NY TIMES)