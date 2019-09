ROMA – Luca Parmitano, a bordo della Stazione spaziale internazionale, per la missione Beyond, dopo le foto sugli incendi in Amazzonia, invia un altro scatto questa volta riguardante l’uragano Dorian. “Guardando dentro l’occhio della tempesta”, scrive l’astronauta, postando su Twitter un’immagine dell’uragano che sta attraversando alcuni Stati degli Usa.

L’uragano Dorian, che si è rafforzato fino a categoria 5, il massimo sulla scala Saffir Simpson, avvicinandosi a Florida, Georgia e South Carolina, minacciando 10 milioni di persone. “È estremamente pericoloso – ha avvertito il presidente americano Donald Trump – potrebbe essere devastante”. Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre già a Miami si sono registrate acqua alta e inondazioni. In alcune aree della Florida sono state disposte evacuazioni obbligatorie e i residenti hanno fatto scorte di cibo e acqua. Molti benzinai sono rimasti a secco. La stima dei danni è fra i 18 e i 20 miliardi di dollari. (fonte ANSA)