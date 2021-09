Uragano Ida, almeno 40 morti negli Stati Uniti. Mai così tanta pioggia a New York in un’ora (foto Ansa)

E’ di almeno 40 morti e sei dispersi il bilancio del passaggio dell’uragano Ida negli Stati del nord est degli Stati Uniti. Lo riferiscono i governatori dello Stato di New York, Kathryn Hochul, e di quello del New Jersey, Phil Murphy. L’uragano Ida ha causato 15 morti nello Stato di New York e 25 in New Jersey, dove sei persone restano ancora disperse.

Uragano Ida, record di pioggia a New York

La pioggia causata dall’uragano Ida a New York è “qualcosa che non avevamo mai visto”, afferma il sindaco Bill de Blasio, facendo eco alle parole della governatrice dello Stato Kathryn Hochul, secondo la quale parlare di qualcosa “senza precedenti è un eufemismo”. Hochul ha sentito Joe Biden e il presidente ha offerto assistenza.

La città di New York ha registrato ieri, giovedì 2 settembre, nell’arco di soli 60 minuti, 80,01 mm di pioggia, la più grande quantità d’acqua mai caduta sulla metropoli statunitense: lo riporta Sky News. Il rilevamento è stato fatto al Central Park di Manhattan dalle 20:51 alle 21:51 di mercoledì ora locale (le 2:51-3:51 di oggi in Italia). Il record precedente, di 49 mm, era stato segnato il mese scorso dopo il passaggio della tempesta tropicale Henri.

Uragano Ida, dichiarato lo stato di emergenza

La governatrice Hochul, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza poiché la ‘coda’ della tempesta Ida ha causato massicce inondazioni in città e negli Stati Uniti nordorientali. “Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta”, ha twittato Hochul. Ida, che domenica si è abbattuto sugli Stati Uniti meridionali come uragano di categoria 4, ha causato tornado e inondazioni mentre si dirigeva verso nord.