MIAMI – La Florida si prepara all’arrivo dell’uragano Michael, che ha già provocato 13 morti nel suo passaggio in Alabama. L’allarme è stato lanciato proprio ora che l’uragano si sta rafforzando e prosegue la sua marcia. Florida e Alabama hanno così dichiarato lo stato di emergenzaper oltre 100 contee, e 2.500 uomini della Guardia Nazionale sono già stati mobilitati. In dieci contee è stata ordinata l’evacuazione obbligatoria, che coinvolge oltre 100 mila persone.

Michael è attualmente un uragano di forza due (su 5), con venti fino a 155 km/h, ma si sta intensificando e dovrebbe arrivare a categoria tre, colpendo la punta meridionale della Florida domani, portando fino a 30 cm di pioggia e alzando il livello del mare di 3,7 metri.

Il National Hurricane Center ha avvertito che la tempesta è in rapido movimento e potrebbe toccare terra mercoledì pomeriggio vicino a Panama City, 160 km a ovest di Tallahassee. Poi dovrebbe fare rotta su Alabama, Georgia, Carolina del Nord e Carolina del Sud.

Al suo passaggio in America Centrale, Michael ha provocato 13 vittime tra El Salvador, Honduras e Nicaragua. “Florida, è un imperativo che prestiate attenzione alle indicazioni dello Stato e dei funzionari locali. Per favore siate preparati, prudenti e mettetevi al sicuro”, ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump.

Il governatore della Florida, Rick Scott, ha detto che l’impatto dell’uragano potrebbe iniziare a sentirsi già dalle prossime ore: “Si prevede che Michael sia la tempesta più distruttiva che ha colpito la Florida Panhandle in decenni. Sarà enorme e forse devastante”.

Il collega dell’Alabama, Kay Ivey, ha emesso lo stato di emergenza in previsione di massicce interruzioni di corrente, danni e detriti causati dai venti forti. E in Georgia il governatore Nathan Deal ha dichiarato lo stato di emergenza preventiva per 92 contee: “Chiedo a tutti i cittadini di unirsi a me nella preghiera per la sicurezza della nostra gente, e di tutti coloro che sono sulla traiettoria dell’uragano Michael”, ha spiegato.

AccuWeather ha calcolato che l’impatto economico sarà intorno ai 15 miliardi di dollari, una cifra inferiore ai 60 miliardi calcolati dall’agenzia meteorologica per l’uragano Florence, che ha colpito North e South Carolina il mese scorso. Il numero uno di AccuWeather, Joel Myers, ha spiegato che questo dipende dal fatto che Michael dovrebbe muoversi molto più velocemente di Florence.

