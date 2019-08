LOS ANGELES – E’ morto il pilota del caccia F/A-18E Super Hornet precipitato mercoledì scorso nel Death Valley National Park in California, ferendo sette turisti: è deceduto durante gli esercizi di addestramento, come confermato dalla marina militare statunitense.

Il Super Hornet F / A-18E, stava sorvolando Rainbow Canyon nella Death Valley, a circa 210 km, a ovest di Las Vegas, quando si è schiantato vicino all’installazione militare di China Lake. Sono scattate le operazioni di ricerca e recupero e il giorno successivo sono stati localizzati i resti del pilota.

L’aereo da caccia stava prendendo parte a una missione di addestramento a bassa quota, secondo quanto dichiarato dal tenente comandante Lydia Bock, portavoce della base. Sette turisti francesi sono rimasti feriti lievemente, come ha affermato il portavoce del parco Patrick Taylor.

La zona attira regolarmente i turisti che vogliono osservare e fotografare i piloti militari in azione mentre si intrecciano in manovre che ricordano il film “Star Wars”, ha aggiunto Taylor.

Il posto è anche noto ai turisti per il panorama e i servizi igienici pubblici situati in un punto altrimenti ignorato del parco, ha detto Taylor.

Bock ha dichiarato che l’aereo coinvolto nell’incidente faceva parte dei “Vigilantes” dello Strike Fighter Squadron 151 a Lemoore, ma la Marina non ha rivelato l’identità del pilota fino a quando non sono stati avvertiti i familiari e non ha voluto dire se sia precipitato fuori dall’aereo prima che questo schiantasse a terra. .

La zona è utilizzata per i voli di addestramento militare dagli anni ’30 e, secondo Taylor, dagli anni ’90 è il primo incidente militare nella Death Valley, il parco nazionale più caldo e più secco degli USA e il punto più basso del Nord America. (Fonte: Daily Mail)