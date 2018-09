DENVER – Avevano costruito una apposita stanza per avere rapporti con il proprio cane Bubba, di razza akita. Frederick Manzanares, 51 anni, e Janette Solano, 49 anni, sono la coppia arrestata ad Aurora in Colorado, negli Stati Uniti. I due somministravano ormoni al povero animale per risvegliarlo e ora rischiano fino a 3 anni di carcere.

La coppia viveva in un camper dove avevano costruito una stanza adibita ai maltrattamenti del povero Bubba, che oltre a essere drogato e obbligato a rapporti veniva anche picchiato. La denuncia che ha portato all’arresto della coppia arriva proprio dalla Solano, che chiamò la polizia per denunciare un episodio di violenza domestica in cui dichiarò all’agente di essere stata costretta ad avere rapporti con il suo cane.

La coppia ora è accusata di crudeltà contro gli animali e lo stesso Manzanares si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa, per cui rischia fino a 18 mesi di carcere per ognuna delle accuse. La moglie ha dichiarato di aver trascorso diversi mesi in cui il marito l’aveva introdotta a video, forum e letteratura sui rapporti con gli animali e che lui le ripeteva che “aveva bisogno di una persona con una mente aperta vicino a lui”.