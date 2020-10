La pandemia non verrà contrastata, l’unica soluzione è curarsi con le medicine. Questa la decisione presa dagli Usa che di fatto alzano bandiera bianca al coronavirus.

Gli Usa “non controlleranno la pandemia coronavirus”, ha dichiarato il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Lo ha fatto sottolineando che l’unico modo di sconfiggere il Covid è attraverso la “mitigazione”, quindi con vaccini e terapie.

In una intervista a Cnn, Meadows ha spiegato che controllare il coronavirus non è realistico perché “è contagioso come l’influenza”. Il candidato democratico alle elezioni di novembre Joe Biden ha commentato le parole di Meadows accusando la Casa Bianca di “aver alzato la bandiera bianca della sconfitta”.

I vaccini ai “Babbi Natale”

Alla fine dell’estate, in piena pandemia da coronavirus, l’amministrazione Trump negli Usa aveva messo in cantiere una campagna promozionale insolita. La somministrazione anticipata di un vaccino anti-Covid ai Babbi Natale che avessero partecipato all’iniziativa. Il progetto è stato poi archiviato dopo che alcune celebrità che avrebbero dovuto partecipare si sono tirate indietro.

I Babbi Natale si aspettano un duro inverno a causa del Covid. La scorsa settimana i grandi magazzini Macy’s hanno cancellato per la prima volta in 159 anni la tradizione storica. Quella di Santa Claus con grandi e piccini nei negozi della catena.

Del piano promozionale da 250 milioni di dollari in fondi federali dà notizia il Wall Street Journal. Ideato dall’assistente segretario di stato alla Salute, Michael Caputo, prevedeva di considerare i Santa Claus, Mrs.

Claus e gli elfi “lavoratori essenziali” e, come tali, beneficiari del vaccino prima del resto del pubblico se e quando le vaccinazioni dovessero essere finalmente disponibili.

Il Wall Street Journal ha ottenuto la registrazione di una telefonata tra Erwin e Caputo in cui l’alto funzionario assicurava che un vaccino sarebbe stato approvato a metà novembre e distribuito ai lavoratori in prima linea prima di Thanksgiving: “Se non siete lavoratori essenziali voi, non vedo chi lo sia”, dice Caputo, che aggiunge: “Non vedo l’ora di dirlo al presidente”.

La campagna pubblicitaria mirava a “sconfiggere la disperazione e ispirare speranza in vista della ripresa nazionale”. Doveva includere annunci su tv, radio, podcast e internet. E’ finita su un binario morto dopo che alcune celebrità, tra cui l’attore Dennis Quaid, si sono tirate indietro per timore di essere coinvolti in una strumentalizzazione politica. (Fonti Ansa e Wall Street Journal).