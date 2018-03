MIAMI – Un ponte pedonale è crollato a Miami collassando su una strada a sei corsie e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Diversi i morti. Ma le notizie sono ancora frammentarie.

Il ponte si trova nel campus principale della International University di Miami. Il ponte, del peso di 950 tonnellate (53 metri di lunghezza, 9 di larghezza ), era stato appena installato e inaugurato lo scorso sabato.

Le immagini aeree mostrano i primi soccorritori sulla scena dl disastro mentre cercano di aiutare le vittime e individuare le persone sotto le macerie. Nel crollo sono rimasti schiacciati cinque o sei autoveicoli. Una sezione del ponte era stata chiusa all’inizio del mese per dei lavori. È il Miami Herald, in particolare, a twittare gli aggiornamenti. “I lavoratori edili – riferisce in un tweet la cronista Monique O. Madan – mi dicono che è un ‘fallimento ingegneristico’. Dicono che le vittime non sono state confermate perché nessuno è stato in grado di arrivare sotto il ponte per scoprirlo”.

L’opera, che fa parte del campus, è costata, secondo quanto scrive la Cnn, 14,2 milioni di dollari finanziati dal Dipartimento dei trasporti.

