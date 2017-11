ROMA – Usa: da Rihanna a Lebron James, le star per Cyntoia, all’ergastolo per aver ucciso il suo stupratore. Negli Stati Uniti si torna a parlare di Cyntoia Brown, un caso giudiziario controverso in quanto Cyntoia che all’età di 16 anni uccise il suo stupratore che la costringeva a prostituirsi, fu giudicata dal tribunale come una adulta. Adesso, sull’onda dello scandalo per le molestie sessuali esploso con le rivelazioni sul produttore cinematografico Harvey Weinstein ed estesosi a diversi settori della società americana e oltre, una schiera di personaggi arcinoti si sono mobilitati facendo pressione affinché Cyntoia Brown, oggi 29enne e da 13 in prigione (al momento nel carcere femminile di Nashville in Tennessee) venga liberata.

Rihanna, LeBron James, Snoop Dogg, Cara Delevingne, Kim Kardashian West sono alcuni dei vip che utilizzando la loro potente presenza sul web hanno riportato alla ribalta il caso di Cyntoia, sostenendo una petizione che chiede una revisione del processo.