MIAMI – Dorian si rafforza e diventa uragano di categoria 4. Lo afferma il National Hurricane Center. Evacuazioni obbligatorie sono state ordinate in parte della Florida. Lo sgombero è obbligatorio per la contea di Brevard. Nello stato ci sono anche due centrali nucleari che sono pronte a interrompere tutte le attività se verrà confermato che l’uragano si abbatterà nell’attuale direzione individuata.

“Rischia di essere molto devastante”, ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca per Camp David, la residenza presidenziale del Maryland dove sarà affiancato da esperti della protezione civile Usa, la Fema (Federal Emergency Management Agency) per monitorare la situazione. In 24 ore, il ciclone tropicale è passato dalla categoria minima, la 1, a categoria 4, definita “estremamente pericolosa”. L’intensità massima nella scala Saffir-Simpson degli uragani è categoria 5.

“Potrebbe essere un mostro assoluto”, aveva allertato già giovedì Trump, annunciando la cancellazione del suo pianificato viaggio in Polonia a causa dell’uragano. Alle Bahamas, dove Dorian potrebbe scaricare tra 3 e 4,5 metri di acqua, sono già scattate le evacuazioni. A rischio ci sono 21 milioni di persone, tra l’altro in uno dei più gettonati weekend di vacanza negli Usa per il Labor Day il 2 settembre. Sulla traiettoria dell’uragano anche il Kennedy Space Center della Nasa, il parco della Disney a Orlando e il resort di golf di Trump, Mar-a-Lago.

Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo Stato, prontamente approvato dal presidente venerdì mattina per sbloccare gli aiuti federali. In alcune stazioni di servizio la benzina è andata esaurita mentre nei supermercati gli scaffali sono stati svuotati per fare scorte di cibo, acqua e medicinali. DeSantis ha esortato i residenti ad accumulare provviste sufficienti per almeno una settimana.

L’aeroporto di Freeport, alle Bahamas, resterà chiuso dal 31 agosto al 3 settembre. Lo scalo di Orlando resterà chiuso almeno fino a martedì. In Florida venerdì sono stati mobilitati duemila uomini delle guardie nazionali e nella giornata di sabato se ne aggiungeranno altrettanti. Molte università hanno sospeso le lezioni e chiuso almeno fino a martedì.

Tutti sono insomma con il fiato sospeso e attendono di capire come e quanto ancora si rafforzerà Dorian. E, soprattutto, si preparano alla conta dei danni, stimati al momento fra i 18 e i 20 miliardi di dollari. Trump ha segnalato che tornerà a Washington da Camp David domenica per incontrare alle 12:30 i funzionari della Fema.

Fonti: Ansa, Agi, Cnn