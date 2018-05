ROMA – Gina Haspel è stata confermata dal Senato americano come nuovo direttore della Cia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ la prima donna della storia a guidare l’agenzia di intelligence.

Nominata da Donald Trump per succedere a Mike Pompeo, diventato segretario di stato, Haspel – 61 anni, dal 1985 nella Cia – ha dovuto superare al Senato le critiche per il suo passato, quando fu uno dei massimi responsabili del programma che introdusse pratiche di interrogatorio ‘rafforzate’ nei confronti dei terroristi. In pratica vere e proprie torture, come il waterboarding, condotte in carceri segrete della Cia, in base al programma varato dall’amministrazione Bush dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Haspel, durante le sue audizioni con i senatori, ha ribadito piu’ volte che sotto la sua guida certe pratiche non verranno mai piu’ introdotte. La spinta finale verso la conferma della sua nomina sembra si arrivata da almeno due dei suoi predecessori – John Brennan e Leon Panetta – che avrebbe convinto un gruppo di senatori democratici a votare a favore della donna.