WEATHERFORD – E’ morta a 38 anni di influenza dopo essersi rifiutata di acquistare un farmaco giudicato troppo costoso. Accade a Heather Holland, un’insegnante del Texas che lavorava alla Ikard Elementary School di Weatherford.

Colpita dall’influenza che quest’anno, negli Usa, sta causando molte vittime, è morta per le complicanze ed ora lascia il marito Frank Holland e due figli, una bambina di 10 ed un bambino di 7.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la donna aveva iniziato a sentirsi male una settimana prima del tragico decesso: secondo la testimonianza del marito, Heather avrebbe deciso di non comprare un farmaco da 116 dollari per curare il virus perché lo considerava troppo caro. Quando il marito lo ha saputo è andato lui stesso a comprare le medicine, ma per lei era già troppo tardi: il venerdì la donna è finita in terapia intensiva e, la domenica mattina il suo cuore ha smesso di battere, nonostante gli sforzi dei medici.

“Devo essere forte per i miei bambini ma è surreale, non sono pronto”, ha commentato il marito distrutto dal dolore. “Siamo stati insieme per molto tempo, più della metà della mia vita. È la mia migliore amica, la mia anima gemella, il mio tutto”. La trentottenne, sul lavoro viene descritta come una donna che “amava aiutare le persone” e che veniva adorata dai bambini.