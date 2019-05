ROMA – “Mi costituisco se la mia foto su Facebook ottiene 20mila like”. La polizia tratta: “Facciamo 15mila…”. Lui, il latitante, accetta. La foto ottiene ben 30mila like. Ma lui, sempre il latitante, alla fine non si consegna. Protagonista della storia è tal Brett Johnson.

Tutto, sembra incredibile ma è così, è successo davvero. E’ successo a Torrington, nel Connecticut. Una storia che come la vedi e la rigiri sempre incredibile resta. Se non proprio completamente senza senso. Incredibile è la richiesta del latitante. Incredibile che la polizia tratti sul numero di “like” da raggiungere. L’unica cosa non incredibile ma scontata è l’epilogo con il latitante che alla fine si dà alla macchia.

Ora la polizia di Torrington, dopo aver raccontato la vicenda, giura e spergiura che riuscirà a prendere il latitante in fuga. Già. Magari questa volta senza trattare sui “like”.