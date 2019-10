Blitz dice

Alex Shannon, informano cronache, porta a casa in media tremila euro mese per dirci via web come si dorme negli hotel di lusso. Bravo, che dirgli? E’ come se chiedessimo per strada che ora è a un passante e quello, fornita l’informazione, dicesse: 50 cent, grazie. Per strada ci arrabbieremmo da pazzi, in rete ci piace.