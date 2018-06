NEW YORK – Un necrologio decisamente brutale e inusuale quello che i familiari hanno riservato a una donna di 80 anni morta lo scorso 31 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Il mondo ora sarà migliore, ai figli non mancherà”, recita il necrologio di Kathleen Dehmlow, che abbandonò i suoi figli per scappare con il cognato, da cui ebbe un altro bambino.

Il ricordo di Kathleen, nei figli abbandonati nel 1962, non è stato certo dei migliori, tanto che hanno deciso di vendicarsi dell’anziana madre pubblicando sul quotidiano Redwood Falls Gazette la storia di questa donna che li aveva lasciati soli:

“Nata il 19 marzo del 1938, nel 1957 Kathlee ha sposato Dennis Dehmlow e con lui ha avuto due bambini, Gina e Jay. Nel 1962 è rimasta incinta del fratello di suo marito, Lyle, e si è trasferita in California. Ha abbandonato i suoi figli, che sono stati cresciuti dai suoi genitori. È morta il 31 maggio del 2018, e ora per lei è il momento del giudizio. Non mancherà a Gina e Jay, che hanno capito che il mondo è un posto migliore senza di lei”.

Se da un lato in molti si sono schierati con i figli della donna, c’è anche chi in rete ha criticato il quotidiano per aver diffuso sul web l’insolito necrologio.