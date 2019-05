Mamma lascia 7 bimbi in auto, anche i suoi figli: loro chiamano polizia

ROMA – Una mamma che lavora come babysitter ha lasciato 7 bambini tra i 2 e i 4 anni chiusi in un’auto sotto il sole, tra cui i suoi due figli, per andare a fare shopping. I piccoli non si sono persi d’animo e hanno chiesto aiuto chiamando la polizia. Gli agenti hanno cercato e trovato i bambini nel parcheggio del St. Charles Towne Center di Waldorf, nel Maryland, e li hanno salvati. La mamma è stata denunciata.

Secondo quanto riferito dai media americani, la donna che vive nella contea di Charles negli Stati Uniti ha lasciato un gruppo di bambini nella sua auto, sotto il sole, a motore spento e con i finestrini alzati. Il più grande dei bimbi, che ha 4 anni, ha chiamato il 911 e chiesto aiuto, ma non riusciva a dare indicazioni di dove l’auto fosse parcheggiata.

Gli agenti hanno rintracciato la località da cui proveniva la chiamata grazie al segnale del telefono e alla fine sono riusciti a trovare i bambini, che erano spaventati e sudati nell’auto. Per nessuno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale. Circa 10 minuti dopo l’arrivo dei soccorsi è arrivata anche la mamma di due dei bimbi e babysitter degli altri 5, che non ha spiegato perché ha lasciato i piccoli in auto. Secondo le autorità, la donna li ha lasciati in macchina per oltre mezz’ora ed è stata denunciata.