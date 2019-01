ROMA – In una pizzeria vicino alla “George Mason University”, in Virginia, da martedì scorso lavorano venticinque robot. I robot si chiamano “Igloo” e sono specializzati nella… consegna della pizza.

Il primo giorno, a causa dell’enorme numero di richieste, i proprietari di “Blaze Pizza”, il negozio che prepara e serve pizze con i venticinque robot, ha dovuto staccare il telefono perché non riuscivano più a soddisfare tutte le richieste.

“Il grande cambiamento è in realtà negli studenti – ha raccontato al ‘Washington Post’ il proprietario di ‘Blaze’, Ricardo Rivero – I ragazzi non vogliono più lasciare le loro stanze: con i robot si ritrovano la cena pronta”.

Prodotti dalla Starship Technologies di San Francisco, secondo molti analisti questi robot-fattorino non toglieranno lavoro agli umani. Dietro il robot, infatti, c’è bisogno di una nuova figura ribattezzata “robot runner”, che tele guida con il tablet i fattorini del futuro.

Il servizio dei Pony Pizza robotici non è costoso: equivale a meno di due dollari di extra prezzo, che gli studenti pagano volentieri attraverso l’app. Ma non mancano le critiche di chi ritiene questo un altro passo verso l’isolamento dei ragazzi. E per evitare possibili atti di vandalismo, i robot sono stati dotati di Gps e telecamere. “Gli studenti del Mason – spiega il direttore esecutivo del campus, Mark Kraner – ormai si sono affezionati ai robot”.