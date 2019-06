MEMPHIS – Notte di tensione e scontri a Memphis. Molti residenti della zona sono scesi in strada nel quartiere popolare di Frayser per protestare per l’uccisione, da parte di un agente, di Brandon Webber, un ragazzo afroamericano di 20 anni, ammazzato con venti colpi di arma da fuoco mentre tentava di scappare dalla polizia.

Le manifestazioni sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio degli scontri è di almeno 24 agenti feriti e tre persone arrestate. Durante gli scontri la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla, mentre agenti a cavallo pattugliavano la zona.

Negli Stati Uniti non è certo il primo caso di giovane afroamericano freddato in strada dalla polizia. Nel 2013 l’assoluzione di George Zimmerman, agente che aveva ucciso il diciassettenne afroamericano Trayvon Martin il 26 febbraio 2012, uccidendolo, diede origine a Black Lives Matters, movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro il razzismo. (Fonti: Ansa, YouTube, The Huffington Post)