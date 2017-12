DENVER – Un poliziotto morto e diversi agenti feriti in una sparatoria alla periferia di Denver, in Colorado. Morto anche l’autore della sparatoria. Lo riporta il Denver Post. Gli agenti erano stati chiamati per un caso di schiamazzi attorno alle 8 del mattino ora locale e quando sono arrivati sono stati colpiti. “Diversi poliziotti sono stati colpiti”, ha spiegato il vice sceriffo Jason Blanchard, “non possiamo ancora dire quanti e quale sia la loro condizione”.