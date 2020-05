Usa, la rabbia dei neri va oltre Minneapolis. Trump: pronti a sparare

ROMA – Un commissariato assediato, conquistato e dato alle fiamme.

La guerriglia a Minneapolis, la guerriglia scoppiata dopo la morte di George Floyd, è ormai fuori controllo.

Tanto che ora Trump minaccia:

“Non posso stare indietro a guardare quello che accade. Una totale mancanza di leadership del sindaco”.

O il debole sindaco risolverà, scrive Trump su Twitter, o “invierò la guardia nazionale”.

“Questi delinquenti disonorano la memoria di George Floyd e non permetterò che questo accada – continua ancora il presidente – Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che i militari sono con lui”.

“Quando iniziano i saccheggi – conclude – si inizia anche a sparare”.

Il tweet, il tweet di Trump, tra l’altro, è stato anche segnalato da Twitter per la “violazione degli standard”.

Intanto dall’epicentro, da Minneapolis, le proteste stanno dilagando anche in altre città.

Molta gente, infatti, nelle ultime ore è scesa in piazza anche a Memphis, Los Angeles, Denver e New York.

Qui, a New York, almeno 30 persone sono state arrestate.

Momenti di tensione attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c’è stato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti. Un manifestante è stato arrestato per possesso di armi, altri per aver gettato in strada i secchi dell’immondizia e aver bloccato la circolazione.

Proteste anche in Colorado dove i manifestanti hanno bloccato alcune strade. Cortei e sit in anche a Chicago e San Francisco. (Fonti: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa).