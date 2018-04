NEW YORK – Maxi rissa nel carcere di massima sicurezza Lee Correctional Institution, in South Carolina.

Sette detenuti sono morti e altri 17 sono rimasti feriti nella violentissima lite. L’incidente è scoppiato domenica sera: le guardie carcerarie hanno impiegato ore prima di riuscire a riprendere il controllo della struttura.

La prigione, rinomata per essere una delle più violente degli Stati Uniti, ospita 1600 carcerati. Non è la prima volta che si verificano episodi simili: è di qualche settimana fa la notizia di una guardia presa in ostaggio dai detenuti, anche in quel caso ci sono volute ore per liberarla.

E ancora: lo scorso luglio un detenuto è morto al culmine di una lite sanguinosa. Mentre uno degli incidenti più gravi risale agli anni scorsi, quando un detenuto è riuscito ad avere la meglio su un secondino e dopo avergli strappato le chiavi dalla cintura, ha liberato gli altri detenuti.