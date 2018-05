NEW YORK (STATI UNITI) – Il bilancio è di almeno un morto e dieci feriti in seguito a un terribile incidente con protagonista uno scuolabus con 46 bimbi a bordo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il mezzo si è scontrato contro un camion sull’Interstate 90 a Mount Olive, 80 chilometri a ovest di New York. La vittima sarebbe una persona adulta.

Due dei feriti combattono tra la vita e la morte e sono tantissimi i mezzi di soccorso giunti sul posto per prestare aiuto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale i ragazzini sarebbero fuggiti attraverso i portelloni del tetto. L’immagine dello scuolabus ribaltato è impressionante.