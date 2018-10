WASHINGTON – I servizi segreti degli Stati Uniti hanno intercettato e disinnescato pacchi bomba inviati alle case di Bill e Hillary Clinton nello stato di New York, alla casa di Barack Obama a Washington e agli uffici della CNN, a New York. Mentre è stata smentita la notizia di un pacco bomba inviato anche alla Casa Bianca. Gli stessi servizi segreti hanno diffuso un comunicato dicono che dietro ai pacchi bomba c’è la stessa mano. Nessuno di questi pacchi è arrivato a destinazione tranne quello del Time Warner Center.

Il Time Warner Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, è stato evacuato in queste ore. L’allarme bomba è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Clinton e Obama. Anchorman che ora stanno continuando la diretta dalla strada.

Il pacco bomba inviato al Time Warner Center era indirizzato all’ex capo della Cia, John Brennan, spesso ospite come commentatore negli studi della CNN e sempre molto critico con le politiche di Donald Trump.

Ieri, martedì 23 ottobre, era stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere di una delle case del miliardario George Soros, sempre nello stato di New York.

Here’s the moment CNN had to handoff to DC and evacuate Time Warner Center in New York pic.twitter.com/TUtnWrss9z

— Josh Billinson (@jbillinson) October 24, 2018