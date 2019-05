WASHINGTON – Sparatoria nel centro municipale di Virginia Beach, in Virginia, Stati Uniti, nel pomeriggio di venerdì 31 maggio. Intorno alle 4 di pomeriggio ora locale un dipendente del municipio ha fatto fuoco sparando a caso contro i suoi stessi colleghi all’interno degli uffici comunali. Undici persone sono morte, sei sono rimaste ferite. Anche l’autore della sparatoria è morto.

Secondo una prima ricostruzione, l’assalitore sarebbe entrato in azione a metà pomeriggio e avrebbe aperto il fuoco colpendo in modo “indiscriminato” i dipendenti all’interno di un edificio municipale. La polizia è intervenuta sul posto e ha risposto al fuoco, uccidendo il sospetto, che era un impiegato di lunga data del dipartimento cittadino dei lavori pubblici. Ancora ignoto il movente. “Abbiamo più domande che risposte”, ha detto il capo della polizia, James A. Cervera. “E’ il giorno più devastante della storia di Virginia Beach”, il commento del sindaco Robert M. Dyer.

Non sono note le identità delle vittime, ma si sa che uno dei feriti è un poliziotto, che si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. Sul luogo della sparatoria è arrivato anche l’Fbi. La polizia ha isolato la zona. (Fonti: Ansa, The New York Times)