Sposini morti in schianto elicottero due ore dopo le nozze

DALLAS – Un matrimonio da favola nel ranch di famiglia in Texas circondati da amici e familiari. Poi il volo in elicottero, uno spettacolare modo di uscire di scena. Il velivolo però è andato in avaria ed è precipitato. Così sono morti due sposini ad appena due ore dalle nozze. Nell’incidente è morto anche il pilota.

Secondo la ricostruzione del Daily Mirror, Will Byler e Bailee Ackerman erano appena convolati a nozze e come previsto hanno abbandonato il luogo della cerimonia in elicottero. Il mezzo però si è schiantato a due chilometri dal luogo di partenza e tutte le persone a bordo sono morte. A dare l’annuncio sono stati gli amici della coppia su Facebook, ma l’incidente è stato confermato dal National Transportation Safety Board (NTSB) e il relitto è stato localizzato all’alba dopo lo schianto.

Eric Smith, uno degli invitati, ha raccontato il dramma: “A bordo c’era anche Jerry, il pilota: nessuno è sopravvissuto. E’ stato un matrimonio da favola, con la coppia circondata da amici e familiari mentre si avviava verso l’elicottero”.

Anche la damigella d’onore di Bailee, Jessica Stilley, ha reso omaggio alla sua amica su Facebook: “Il mio cuore è spezzato in un milione di pezzettini, mi siedo qui e penso al resto della mia vita senza la mia migliore amica. Avrei voluto condividere con tutti la bellezza del tuo matrimonio, e invece guardo le foto e sono triste”.