ROMA – Sette studenti 14enni della Oletangy Hyatts Middle School, di Delaware County, Ohio, sono stati incriminati per molestie dopo aver messo il loro seme e la loro urina sopra le crepes cucinate per i professori. Quello che secondo loro era uno scherzo, ripreso con tanto di cellulari, è diventato un reato grave, per i quali i ragazzi finiranno a processo.

I ragazzi si sono ripresi mentre ”alterano” le crepes e poi hanno ripreso gli insegnanti mentre lo assaporano. ”Questa è fatta con latte di mucca o di capra?”. ”Ehmmm, latte di mucca”. Un altro professore: ”E’ stato munto da poco?” (risatine degli studenti). Un terzo insegnante: ”Non lo nego, il sapore è molto buono” e applausi degli studenti. (fonte 10TV)